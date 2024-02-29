Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Панарин обошёл Жамнова по голам в НХЛ

Панарин обошёл Жамнова по голам в НХЛ
Комментарии

В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Коламбус Блю Джекетс».

НХЛ - регулярный чемпионат
29 февраля 2024, четверг. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
2-й период
2 : 0
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Панарин (Трочек) – 27:17     2:0 Фокс (Крайдер) – 34:19 (pp)    

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 1:0 в пользу хозяев. Единственную на данный момент шайбу за «Рейнджерс» забросил российский нападающий Артемий Панарин. Для него этот гол стал 250-м за карьеру в НХЛ. Он обошёл Алексея Жамнова (249) по голам в НХЛ среди россиян и теперь занимает чистое 13-е место. Следующей целью Панарина является Владимир Тарасенко (285).

В нынешнем сезоне Панарин принял участие в 60 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 34 гола и 46 результативных передач.

Материалы по теме
«Он прогрессировал во всём». Панарин высказался о партнёре по звену Лафреньере
Календарь матчей НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android