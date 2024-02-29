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В НХЛ произошёл трёхсторонний обмен с участием россиянина

В НХЛ произошёл трёхсторонний обмен с участием россиянина
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Этой ночью в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) произошёл трёхсторонний обмен между клубами «Калгари Флэймз», «Нью-Джерси Дэвилз» и «Даллас Старз».

Как сообщает Cap Friendly, в Даллас переезжает защитник Крис Танев. За 34-летнего игрока обороны «Флэймз» получили от «Старз» 20-летнего проспекта — российского защитника Артёма Грушникова, выбор во втором раунде драфта НХЛ-2024 и условный драфт-пик в третьем раунде драфта НХЛ-2026 (если «Даллас» выйдет в финал Кубка Стэнли в нынешнем сезоне).

«Нью-Джерси» получил от техасского клуба выбор в четвёртом раунде драфта НХЛ-2026, а «Старз» получили от «Дэвилз» взамен голкипера-проспекта Коула Брэди.

Напомним, дедлайн в НХЛ в нынешнем сезоне намечен на 8 марта.

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