«Рейнджерс» — первый клуб НХЛ с 40 победами в сезоне-2023/2024

В Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» нанёс поражение «Коламбус Блю Джекетс» (4:1).

Таким образом, эта победа стала 40-й для «копов» в нынешнем сезоне. «Рейнджерс» первыми среди всех команд НХЛ преодолели данную отметку в текущей регулярке.

Напомним, главным героем сегодняшнего матча стал российский нападающий нью-йоркцев Артемий Панарин, записавший на свой счёт дубль и результативную передачу. Его одноклубник и соотечественник Игорь Шестёркин отразил в этой встрече 30 бросков по своим воротам.

«Копы» набрали 83 очка в 60 матчах и возглавляют турнирную таблицу Восточной конференции. В следующем матче «Рейнджерс» 3 марта сыграют в гостях с «Торонто Мэйпл Лифс».