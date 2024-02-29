«Рейнджерс» — первый клуб НХЛ с 40 победами в сезоне-2023/2024
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В Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» нанёс поражение «Коламбус Блю Джекетс» (4:1).
Таким образом, эта победа стала 40-й для «копов» в нынешнем сезоне. «Рейнджерс» первыми среди всех команд НХЛ преодолели данную отметку в текущей регулярке.
Напомним, главным героем сегодняшнего матча стал российский нападающий нью-йоркцев Артемий Панарин, записавший на свой счёт дубль и результативную передачу. Его одноклубник и соотечественник Игорь Шестёркин отразил в этой встрече 30 бросков по своим воротам.
«Копы» набрали 83 очка в 60 матчах и возглавляют турнирную таблицу Восточной конференции. В следующем матче «Рейнджерс» 3 марта сыграют в гостях с «Торонто Мэйпл Лифс».
НХЛ - регулярный чемпионат
29 февраля 2024, четверг. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Панарин (Трочек) – 27:17 2:0 Фокс (Крайдер) – 34:19 (pp) 2:1 Силлинджер (Сиверсон) – 43:24 3:1 Крайдер (Панарин, Веси) – 59:07 4:1 Панарин (Труба, Миллер) – 59:48
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