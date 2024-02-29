Макдэвид прервал 10-матчевую безголевую серию в НХЛ

В Эдмонтоне (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» нанёс поражение «Сент-Луис Блюз» (3:2 ОТ).
В овертайме победу «нефтяникам» за 26 секунд до сирены принёс гол звёздного нападающего Коннора Макдэвида.
Таким образом, 27-летний канадец прервал свою безголевую серию, которая до этой игры насчитывала 10 матчей.
Всего в нынешнем регулярном чемпионате на счету Макдэвида 94 (22+72) очка в 55 играх. Он является на данный момент третьим бомбардиром лиги после российского форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова (103 очка) и нападающего «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона (98 очков).
«Ойлерз» набрали 72 очка и занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче 3 марта «Эдмонтон» сыграет на выезде с «Сиэтл Кракен».
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