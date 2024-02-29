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«Авангард» выпустил промо-ролик к старту плей-офф КХЛ

«Авангард» выпустил промо-ролик к старту плей-офф КХЛ
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Пресс-служба омского «Авангарда» показала видеоролик к старту плей-офф КХЛ. В ролике показаны жители Омска, которых клуб приглашает посетить матчи плей-офф. В первом раунде Кубка Гагарина «Авангард» сыграет с «Ладой». Первй матч серии состоится 1 марта в Омске.

«Мы начинаем новую игру, участники которой — все! Хоккеисты, тренеры, персонал, омичи и болельщики «Авангарда» по всей стране и за её пределами… Важен каждый, потому что от каждого зависит, каким будет результат, а мы планируем добраться до босса», — говорится в сообщении пресс-службы омского клуба.

Права на видео принадлежат ХК «Авангард». Посмотреть видео можно на официальном Youtube-канале клуба.

Напомним, «Авангард» завершил регулярный чемпионат на втором месте в таблице Восточной конференции КХЛ.

Календарь плей-офф КХЛ
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