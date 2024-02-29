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Обладатель Кубка Гагарина назвал клубы, за которые будет болеть в плей-офф КХЛ

Обладатель Кубка Гагарина назвал клубы, за которые будет болеть в плей-офф КХЛ
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Двукратный чемпион мира, обладатель Кубка Гагарина Виталий Прошкин назвал клубы, за которые будет болеть в предстоящем плей-офф КХЛ. Бывший защитник назвал клубы, за которые выступал на протяжении своей карьеры игрока.

«Болеть буду за «Салават Юлаев» и за «Ак Барс» на Востоке, а на Западе за московское «Динамо», за которое я тоже играл. В Уфе я провёл последние семь лет карьеры, в Казани поддержу Сашку Радулова и сам город, а в «Динамо» меня многому научили, плюс главный тренер команды – Алексей Кудашов – из Электростали, как и я», – сказал Прошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, сегодня, 29 февраля, пройдут первые четыре матча первого раунда Кубка Гагарина.

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