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Главный арбитр КХЛ Анисимов рассказал, насколько сработали изменения в правилах

Главный арбитр КХЛ Анисимов рассказал, насколько сработали изменения в правилах
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Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов рассказал, насколько сработали изменения в правилах, которые были внедрены с начала сезона-2023/2024.

«Сухая статистика говорит о том, что игры стали чуть быстрее, стало меньше свистков. Мы тем самым постарались увеличить динамику – для этого в том числе методически поменяли процедуру видеопросмотров. Всё это сработало, и работа в этом направлении продолжается – будем дальше думать, как сделать игру ещё интенсивнее с меньшим количеством остановок. Всё-таки болельщики приходят посмотреть на голы, на хоккей, а не на остановки», — цитирует Анисимова пресс-служба КХЛ.

Напомним, перед стартом прошедшей регулярки был введён ряд новых правил, направленных в первую очередь на ускорение игры и её результативность. Например, команда, начинающая период игрой в большинстве, производила стартовое вбрасывание в зоне соперника.

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