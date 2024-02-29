Терещенко высказался о мнении, что в «Салавате» «играют одни динозавры либо молодёжь»

Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко прокомментировал слова Александра Кожевникова, который заявил, что в «Салавате Юлаеве» «играют одни динозавры либо молодёжь».

«Александр Кожевников сказал про «Салават», что «там играют либо одни динозавры, либо одна молодёжь»? Опытные игроки должны быть в команде. Просто должны! Это одна из проблем «Северстали» — нет таких дядек, которые могут команду в раздевалке успокоить или завести. На них строится команда — при всём уважении к молодёжи. Всё равно в том же «Локомотиве» есть опытные ребята. Например, Макс Шалунов. Они многое знают, они играли в больших командах. Молодёжь, к сожалению, не знает. Да, они могут играть функционально, но опыт должен быть. И у Уфы есть этот опыт.

Кулёмин, Бирюков, Панин — это ребята, которые прошли большой путь, большой! Они знают, как выигрывать, они могут подсказать, как выигрывать. А молодые ребята с этим будут развиваться, на опыте таких игроков они обучаются, растут. Это моя позиция. Всё равно должен быть баланс», — сказал Терещенко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алексеем Терещенко читайте на «Чемпионате» в 13:45 мск.