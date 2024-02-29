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Трёхкратный чемпион мира назвал главную проблему ЦСКА в нынешнем сезоне КХЛ

Трёхкратный чемпион мира назвал главную проблему ЦСКА в нынешнем сезоне КХЛ
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Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко назвал главную проблему ЦСКА в нынешнем сезоне КХЛ.

«Команда сохранила главного тренера, всех лидеров, но перестала быть похожа на себя — неужели им не интересно, наскучило? Поверьте, тогда это не спортсмены, если им наскучило (улыбается). Надо работать каждый день, в каждом матче. Поэтому нет, это не так. Есть объективные причины, есть субъективные. И травмы были, и болезни. И молодые достаточно много играли.

Но для меня главная проблема ЦСКА — это вратарская. Всё равно Иван Федотов не играл долгое время. Поэтому, я думаю, это главная проблема. Но, опять же, ЦСКА — это чемпион последних двух лет. Сбрасывать москвичей со счетов не стоит», — сказал Терещенко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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Полную версию эксклюзивного интервью с Алексеем Терещенко читайте на «Чемпионате»:
«У «Торпедо» шансов нет. Там нездоровая ситуация». Интервью о сезоне КХЛ с чемпионом мира
Эксклюзив
«У «Торпедо» шансов нет. Там нездоровая ситуация». Интервью о сезоне КХЛ с чемпионом мира
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