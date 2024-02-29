Обладатель Кубка Гагарина назвал самую непредсказуемую пару в плей-офф КХЛ

Двукратный чемпион мира, обладатель Кубка Гагарина Виталий Прошкин назвал серию «Спартак» – «Северсталь» самой непредсказуемой парой в первом раунде плей-офф КХЛ.

«На мой взгляд, самая непредсказуемая пара в первом раунде плей-офф КХЛ – «Спартак» – «Северсталь». Здесь всё возможно, Череповец точно нельзя сбрасывать со счетов. Эта крепкая и кусачая команда однозначно не станет подарком для «Спартака», – сказал Прошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Первый матч серии пройдёт сегодня, 29 февраля. Матч пройдёт в Москве и начнётся в 19:30 мск. В сезонной серии прошедшего регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги красно-белые одержали победу со счётом 3-1.