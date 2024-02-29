Терещенко — о «Тракторе»: руководство не должно лезть в тренерский штаб, не должно!

Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко заявил, что руководство челябинского «Трактора» не должно влезать в тренировочный процесс команды.

«Давайте я немножко к «Трактору» уйду. Мне кажется, что смена тренера, вообще непонятная ситуация внутри клуба повлияли. Женя Артюхин достаточно жёстко высказывался. Это всё равно влияет на результат! Нездоровая ситуация в том же «Торпедо». И в «Тракторе». И это видно по результатам команды, давайте уж откровенно.

К сожалению, это видно. Руководство не должно лезть в тренерский штаб, не должно! Это команда тренера, он её готовит, он знает игроков. Если ты снял тренера, то иди сам вставай у руля команды и делай, как считаешь нужным! Для меня это так.

Моя главная позиция: это команда тренера, ему дали её, и руководство должно помогать становиться лучше и сильнее. А не вмешиваться в работу тренера. Это со слов прессы, кто кого ставит или не ставит. Это неправильно для меня», — сказал Терещенко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.