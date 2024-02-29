Терещенко — о чемпионствах ЦСКА: не исключаю, что это багаж и заслуга Игоря Никитина

Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко заявил, что бывший тренер ЦСКА Игорь Никитин внёс неоценимый вклад в чемпионскую команду ЦСКА. Специалист покинул армейский клуб после окончания сезона-2020/2021. После этого ЦСКА выиграл два Кубка Гагарина подряд.

«Игорь Валерьевич [Никитин] ушёл из ЦСКА, а после него команда два года выигрывает. Не исключаю, что это его багаж и его заслуга. Для меня так и есть. Большой вклад он внёс в ЦСКА, в обучение ребят, в коллектив», — сказал Терещенко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Сейчас Никитин третий сезон работает в ярославском «Локомотиве», который дважды подряд проигрывал ЦСКА в плей-офф. В текущем сезоне клубы вновь сыграют между собой в рамках первого раунда Кубка Гагарина.