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Алексей Терещенко высказался о работе с Бобом Хартли в 40 лет

Алексей Терещенко высказался о работе с Бобом Хартли в 40 лет
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Трёхкратный чемпион мира по хоккею и бывший нападающий «Авангарда» Алексей Терещенко высказался о работе с бывшим главным тренером «Авангарда» Бобом Хартли в 40 лет.

«Всё уходит в выполнение игрового задания, требований. Про Боба Хартли то же самое говорили. Давайте прямо уж вспомним. А при нём два человека в НХЛ уехало! Чинахов и Михеев. Он разве не развивал? А у него требования! Именно подход тренировочный. Я прошёл это в 40 лет. Я тренировался там 2,5 месяца, но получал удовольствие от того, что даже в 40 лет как игрок, пройдя определённый путь — большой путь! — я получал знания. И здесь то же самое: требования, отношение. Поэтому я бы осторожно высказывался в этом направлении», — сказал Терещенко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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Полную версию эксклюзивного интервью с Алексеем Терещенко читайте на «Чемпионате»:
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