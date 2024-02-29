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«Даже не хочу в этом ковыряться!» Терещенко объяснил вратарские перестановки в ЦСКА

«Даже не хочу в этом ковыряться!» Терещенко объяснил вратарские перестановки в ЦСКА
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Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко объяснил вратарские перестановки в ЦСКА по ходу текущего сезона КХЛ.

«С чем может быть связан тот факт, что, несмотря на нестабильную игру Федотова, ЦСКА зачем-то выгнал опытнейшего Александра Шарыченкова и доверился Ивану? Даже не хочу в этом ковыряться! Нужно к менеджменту ЦСКА обращаться с этим вопросом. Но у клуба есть молодые ребята, которые выходили и, в принципе, неплохо выглядели. На самом деле неплохо! По-моему, с этим и было связано решение расстаться с Шарыченковым. Молодые ребята выходят и выглядят более достойно, чем Саша. К сожалению.

Обычно же говорят, что в матчах навылет важен опыт, а возрастной вратарь как раз может подтащить в плей-офф? Мне кажется, что современная молодёжь настолько другая! Другое поколение. С этим нужно считаться, и к этому нужно правильно и хорошо относиться. Поэтому приняли такое решение. Давайте посмотрим, правильное или нет. Плей-офф покажет», — сказал Терещенко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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Полную версию эксклюзивного интервью с Алексеем Терещенко читайте на «Чемпионате»:
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