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Назаров: после послания Путина нужно прекратить все разговоры об увеличении лимита в КХЛ

Назаров: после послания Путина нужно прекратить все разговоры об увеличении лимита в КХЛ
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Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал послание Федеральному Собранию президента России Владимира Владимировича Путина.

«С удовольствием посмотрел послание Федеральному Собранию президента России Владимира Владимировича Путина. Наш лидер чётко обозначил позицию, анонсировав новый нацпроект „Молодёжь России“.

Считаю, что после этого все разговоры об увеличении лимита на легионеров в КХЛ нужно прекратить. Наоборот, согласно посланию президента надо больше доверять российским спортсменам, российской молодёжи, заниматься развитием своих кадров и талантов. И, конечно, бороться с оттоком молодых игроков за океан», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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