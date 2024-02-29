Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Трёхкратный чемпион мира назвал причину спада «Спартака» в конце регулярного чемпионата

Трёхкратный чемпион мира назвал причину спада «Спартака» в конце регулярного чемпионата
Комментарии

Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко назвал многочисленные травмы лидеров одной из основных причин игрового спада «Спартака» в концовке регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024.

«С чем связано, что, ударно начав и продолжив чемпионат, «Спартак» к концу регулярки, по ощущениям, сильно «просел»? Я думаю, что с травмами и болезнями игроков. Только с этим связано. Морозова, например, достаточно много не было — и сейчас он опять травмирован», — сказал Терещенко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

По итогам регулярки красно-белые заняли четвёртое место в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.

Календарь плей-офф КХЛ
Сетка плей-офф КХЛ
Полную версию эксклюзивного интервью с Алексеем Терещенко читайте на «Чемпионате»:
«У «Торпедо» шансов нет. Там нездоровая ситуация». Интервью о сезоне КХЛ с чемпионом мира
Эксклюзив
«У «Торпедо» шансов нет. Там нездоровая ситуация». Интервью о сезоне КХЛ с чемпионом мира
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android