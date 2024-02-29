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Составы «Салавата» и «Трактора» на первый матч розыгрыша Кубка Гагарина — 2024

Составы «Салавата» и «Трактора» на первый матч розыгрыша Кубка Гагарина — 2024
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Сегодня, 29 февраля, состоятся первые матчи розыгрыша Кубка Гагарина — 2024. Откроет игровой день встреча «Салавата Юлаева» и «Трактора». Матч в Уфе начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию игры.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
29 февраля 2024, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:

Напомним, «Салават Юлаев» завершил регулярный чемпионат КХЛ на третьем месте в таблице Восточной конференции. Челябинцы закончили регулярку на шестом месте Востока. В сезонной серии прошедшего регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» одержал победы во всех четырёх матчах (5:3, 4:0, 4:3, 4:0).

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Ранее трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко оценил шансы «Салавата Юлаева» в текущем плей-офф КХЛ.

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