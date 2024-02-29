Трёхкратный чемпион мира высказался о роли Ильи Ковальчука в «Спартаке» в плей-офф

Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко высказался о роли Ильи Ковальчука в «Спартаке» в плей-офф — 2024.

«Чего ожидаю от «Спартака» в плей-офф, является ли команда фаворитом пары с «Северсталью»? Нет, не является. У них есть лидер в раздевалке. Это Илья Ковальчук. Он проделал большой путь, знает, как выигрывать, умеет делать это. Такой дядька в команде, который знает, что сказать, что делать. К сожалению, в Череповце такого нет. Но там команда. В принципе, и у «Спартака» есть другие ребята, которые побеждали.

Всё-таки фигура Ильи очень весомая. Такие люди — это большой плюс команде.

Сможет ли Ковальчук помочь не только опытом, но и непосредственно игрой на площадке? Он помогает. Но, опять же, поживём — увидим. Это плей-офф. По тому, что я вижу, Илья в хорошем состоянии. Человек 2,5 года не играл. Но вышел и выступает на уровне. Да, может быть, не столько голов забивает, но посмотрите, что он делает с шайбой, какие отдаёт передачи! Илья — молодец. И в принципе «Спартак» весь — молодцы», — сказал Терещенко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.