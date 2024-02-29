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«Думаю, семь матчей будет». Трёхкратный чемпион мира — о серии «Ак Барс» — «Автомобилист»

«Думаю, семь матчей будет». Трёхкратный чемпион мира — о серии «Ак Барс» — «Автомобилист»
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Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко поделился ожиданиями от серии первого раунда Кубка Гагарина — 2024 «Ак Барс» — «Автомобилист».

«Чего ожидаю от пары «Ак Барс» — «Автомобилист»? Я думаю, семь матчей будет. Но предпочтение всё равно даю «Ак Барсу». Казанцы умеют. У них опыт большой, причём более чем у половины команды. И молодые игроки есть.

У «Автомобилиста» не пойдёт — и они бросят играть. А «Ак Барс» — это боец. Я не говорю, что «Автомобилист» не боец. Но их ситуация немного другая в плане требований, отношения», — сказал Терещенко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Сегодня, 29 февраля, в Казани пройдёт первый матч серии «Ак Барс» — «Автомобилист». Встреча начнётся в 19:30 мск.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алексеем Терещенко читайте на «Чемпионате»:
«У «Торпедо» шансов нет. Там нездоровая ситуация». Интервью о сезоне КХЛ с чемпионом мира
Эксклюзив
«У «Торпедо» шансов нет. Там нездоровая ситуация». Интервью о сезоне КХЛ с чемпионом мира
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