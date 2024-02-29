Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Трёхкратный чемпион мира: отдаю предпочтение «Локомотиву» в серии с ЦСКА

Трёхкратный чемпион мира: отдаю предпочтение «Локомотиву» в серии с ЦСКА
Комментарии

Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко поделился ожиданиями от серии первого раунда Кубка Гагарина — 2024 «Локомотив» — ЦСКА.

«Кто выглядит фаворитом серии ЦСКА — «Локомотив»? Я предпочтение отдаю «Локомотиву». При всём уважении к ЦСКА. Всё же хотелось бы, чтобы «Локомотив» прошёл как можно дальше. Они этого заслуживают. Не хочу сказать, что ЦСКА этого не заслуживает — нет-нет, боже упаси! Просто хочется, чтобы «Локомотив» дал этот толчок дальнейший ребятам», — сказал Терещенко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, серия между командами начнётся 29 февраля в Ярославле. Московские армейцы являются действующими обладателями Кубка Гагарина.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алексеем Терещенко читайте на «Чемпионате»:
«У «Торпедо» шансов нет. Там нездоровая ситуация». Интервью о сезоне КХЛ с чемпионом мира
Эксклюзив
«У «Торпедо» шансов нет. Там нездоровая ситуация». Интервью о сезоне КХЛ с чемпионом мира
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android