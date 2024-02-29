«Может, Билялетдинов «гайки» закрутил». Чемпион мира — о преображении «Ак Барса»

Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко рассказал об изменении игры казанского «Ак Барса» к концу регулярного сезона-2023/2024.

«Ак Барс» не особо удачно начал сезон и только к концу регулярки «раскачались»? Может, Зинэтула Хайдярович «гайки» закрутил. Такое есть. Знаю Зинэтулу Хайдяровича: если кто-то не выполняет, то будут санкции. «Ак Барс» усилился здорово. Семён Кошелев как преобразился, посмотрите! И Кирилл Семёнов со Станиславом Галиевым. Они сейчас, наверное, лидеры команды по игре. Семён забивает практически в каждом матче, как и Галиев. «Ак Барс» выглядит очень-очень прилично. Там ещё и Яшкин вскоре восстановится — а это потеря была для «Ак Барса». Но всё возможно.

Звено Дыняк — Лукоянов — Кателевский достаточно мощно играет. Но, опять же, мы не знаем всех нюансов, в каком они состоянии, есть ли травмы или микротравмы. А это всё влияет на команду, на результат и саму игру. Саша Радулов не играл в последних матчах — только в заключительном. «Ак Барс» — мощная, сильная команда», — сказал Терещенко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.