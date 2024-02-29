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«Раз-два, взяли!» СКА представил девиз клуба на игры плей-офф КХЛ

«Раз-два, взяли!» СКА представил девиз клуба на игры плей-офф КХЛ
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СКА представил девиз команды на игры розыгрыша Кубка Гагарина — 2024. В первом раунде клуб с берегов Невы сыграет с «Торпедо».

«Раз-два, взяли! По традиции в плей-офф мы идём с особым девизом, который сплотит нашу команду и придаст сил, чтобы бороться за Кубок Гагарина. С давних времён во время тяжёлой работы русские люди говорили «Раз-два, взяли!». Так они настраивали себя на один лад, на решающий рывок, на полную синхронность.

Единение, синхронность и общий настрой пригодятся нам в тяжелейшей борьбе с 15 сильными соперниками, которые сегодня отправляются в путь за трофеем. Удачи всем нам!» — сказано в сообщении клуба.

Напомним, по итогам регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги нижегородское «Торпедо» заняло седьмое место в таблице Западной конференции лиги. СКА, в свою очередь, закончил регулярку на втором месте на Западе КХЛ. Сезонная серия между этими командами в прошедшей регулярке победителя не выявила — 2-2.

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