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Форвард «Трактора» Шаров забросил первую шайбу плей-офф КХЛ — 2024 при игре в меньшинстве

В эти минуты в Уфе проходит матч первого раунда Кубка Гагарина, в котором местный «Салават Юлаев» принимает челябинский «Трактор». Идёт первый период, счёт 1:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

Первую шайбу розыгрыша Кубка Гагарина — 2024 забросил форвард челябинского клуба Александр Шаров с передач Виктора Антипина и Михаила Котляревского. Отметим, что «Трактор» в этот момент играл в меньшинстве.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, «Салават Юлаев» завершил регулярный чемпионат КХЛ на третьем месте в таблице Восточной конференции. Челябинцы закончили регулярку на шестом месте Востока. В сезонной серии прошедшего регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» одержал победы во всех четырёх матчах (5:3, 4:0, 4:3, 4:0).