Болельщики «Салавата» показали баннер перед плей-офф с фразой из сериала «Слово пацана»

В эти минуты в Уфе проходит матч первого раунда Кубка Гагарина, в котором местный «Салават Юлаев» принимает челябинский «Трактор». Идёт первый период, счёт – 1:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

Перед началом встречи болельщики уфимского клуба представили баннер с фразой из сериала «Слово пацана». Фанаты команды немного переделали фразу: «Ты теперь в плей-офф, а кругом враги».

Напомним, «Салават Юлаев» завершил регулярный чемпионат КХЛ на третьем месте в таблице Восточной конференции. Челябинцы закончили регулярку на шестом месте Востока. В сезонной серии прошедшего регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» одержал победы во всех четырёх матчах (5:3, 4:0, 4:3, 4:0).