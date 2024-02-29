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Болельщики «Салавата» показали баннер перед плей-офф с фразой из сериала «Слово пацана»

Болельщики «Салавата» показали баннер перед плей-офф с фразой из сериала «Слово пацана»
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В эти минуты в Уфе проходит матч первого раунда Кубка Гагарина, в котором местный «Салават Юлаев» принимает челябинский «Трактор». Идёт первый период, счёт – 1:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
29 февраля 2024, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
2-й период
0 : 1
Трактор
Челябинск
0:1 Шаров (Антипин, Котляревский) – 04:33 (4x5)    

Перед началом встречи болельщики уфимского клуба представили баннер с фразой из сериала «Слово пацана». Фанаты команды немного переделали фразу: «Ты теперь в плей-офф, а кругом враги».

Напомним, «Салават Юлаев» завершил регулярный чемпионат КХЛ на третьем месте в таблице Восточной конференции. Челябинцы закончили регулярку на шестом месте Востока. В сезонной серии прошедшего регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» одержал победы во всех четырёх матчах (5:3, 4:0, 4:3, 4:0).

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