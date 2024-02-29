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Нападающий «Салавата» Алалыкин получил пять минут штрафа за удар в голову Котляревского

В эти минуты в Уфе проходит матч первого раунда Кубка Гагарина, в котором местный «Салават Юлаев» принимает челябинский «Трактор». После первого периода счёт 1:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

В концовке первого игрового отрезка нападающий «Салавата» Данил Алалыкин получил пять минут штрафа за удар в голову форварда челябинского клуба Михаила Котляревского. Отметим, что перед вынесением вердикта судьи изучали видеоповтор.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, «Салават Юлаев» завершил регулярный чемпионат КХЛ на третьем месте в таблице Восточной конференции. Челябинцы закончили регулярку на шестом месте Востока. В сезонной серии прошедшего регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» одержал победы во всех четырёх матчах (5:3, 4:0, 4:3, 4:0).