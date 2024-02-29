Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Салавата» Алалыкин получил пять минут штрафа за удар в голову Котляревского

Нападающий «Салавата» Алалыкин получил пять минут штрафа за удар в голову Котляревского
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты в Уфе проходит матч первого раунда Кубка Гагарина, в котором местный «Салават Юлаев» принимает челябинский «Трактор». После первого периода счёт 1:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
29 февраля 2024, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
2-й период
0 : 1
Трактор
Челябинск
0:1 Шаров (Антипин, Котляревский) – 04:33 (4x5)    

В концовке первого игрового отрезка нападающий «Салавата» Данил Алалыкин получил пять минут штрафа за удар в голову форварда челябинского клуба Михаила Котляревского. Отметим, что перед вынесением вердикта судьи изучали видеоповтор.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, «Салават Юлаев» завершил регулярный чемпионат КХЛ на третьем месте в таблице Восточной конференции. Челябинцы закончили регулярку на шестом месте Востока. В сезонной серии прошедшего регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» одержал победы во всех четырёх матчах (5:3, 4:0, 4:3, 4:0).

Календарь плей-офф КХЛ
Сетка плей-офф КХЛ
Материалы по теме
Видео
Форвард «Трактора» Шаров забросил первую шайбу плей-офф КХЛ — 2024 при игре в меньшинстве
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android