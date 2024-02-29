Крикунов: я 40 лет уже главным тренером работаю. Куда, сколько можно?

Главный тренер «Динамо» (Санкт-Петербург) Владимир Крикунов высказался о продолжении работы в клубе.

«Останусь ли я на следующий сезон? Да старый я уже, ёлки-палки. Я 40 лет уже главным тренером работаю. Куда, сколько можно? Я, в принципе, московское „Динамо“ буду как бы курировать. Буду помогать, нужно решать несколько серьёзных вопросов: по комплектованию, финансовому обеспечению. Надо их довести до ума, чтобы у команды и в чемпионате был хороший результат, и чтобы молодые ребята, воспитанники, играли и росли», – приводит слова Крикунова «Спорт День За Днём».

Напомним, накануне санкт-петербургское «Динамо» под руководством бывшего тренера клубов КХЛ Владимира Крикунова закончило своё выступление в плей-офф ВХЛ. Команда со счётом 0-4 в серии уступила альметьевскому «Нефтянику». 73-летний специалист возглавил клуб в ходе сезона ВХЛ, когда его команда находилась за чертой зоны плей-офф. При Крикунове команда одержала 19 побед в 24 матчах. «Динамо» завершило регулярный чемпионат ВХЛ на восьмом месте в общей таблице лиги.