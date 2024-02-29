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Гашек подробно объяснил, почему молодёжь из России не должна играть на международной арене

Гашек подробно объяснил, почему молодёжь из России не должна играть на международной арене
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58-летний чешский бывший голкипер Доминик Гашек подробно ответил на письмо экс-хоккеистов молодёжной сборной России по хоккею к Международной федерации хоккея на льду с просьбой допустить игроков к матчам на международной арене.

«Я полностью понимаю их разочарование. Я могу себе представить, что если бы мне было 18 или 20 лет и я хотел бы играть в хоккей, хотел бы представлять и показывать результаты против лучших ребят из других стран, но мне бы этого не давали, то я тоже написал бы такое письмо, мне это понятно.

Но главным образом я объясняю им, почему им сегодня не разрешают играть в хоккей на международном уровне. Они граждане России и всегда представляют свою страну. Как бы они ни относились к спецоперации (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ), относятся ли они к ней положительно, или есть ребята, которые, наоборот, осуждают это. Когда бы они ни вышли на лёд, они являются гражданами своей страны, а значит, они тоже представляют действия своей страны и являются рекламой спецоперации», — приводит слова Гашека Sport.cz.

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