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«Трактор» пропустил второй гол через 110 секунд после неудачного тренерского запроса

В эти минуты в Уфе проходит матч первого раунда Кубка Гагарина, в котором местный «Салават Юлаев» принимает челябинский «Трактор». После второго периода счёт равный 2:2.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

На 18-й минуте второго периода Данил Башкиров с передач Николя Мелоша и Александра Шарова сократил отставание уфимского клуба в матче.

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После этого тренерский штаб «Трактора» взял запрос на блокировку вратаря. Запрос оказался неудачным, и судьи выписали челябинцам две минуты за задержку игры. Удаление реализовал Михаил Науменков с передач Джоша Ливо и Павла Коледова, сделав счёт равным.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.