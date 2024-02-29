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«Трактор» пропустил второй гол через 110 секунд после неудачного тренерского запроса

«Трактор» пропустил второй гол через 110 секунд после неудачного тренерского запроса
Аудио-версия:
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В эти минуты в Уфе проходит матч первого раунда Кубка Гагарина, в котором местный «Салават Юлаев» принимает челябинский «Трактор». После второго периода счёт равный 2:2.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
29 февраля 2024, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
3-й период
2 : 2
Трактор
Челябинск
0:1 Шаров (Антипин, Котляревский) – 04:33 (4x5)     0:2 Яруллин (Сошников, Блажиевский) – 28:08 (4x4)     1:2 Башкиров (Мелош, Шаров) – 37:28 (5x5)     2:2 Науменков (Ливо, Коледов) – 39:18 (5x4)    

На 18-й минуте второго периода Данил Башкиров с передач Николя Мелоша и Александра Шарова сократил отставание уфимского клуба в матче.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

После этого тренерский штаб «Трактора» взял запрос на блокировку вратаря. Запрос оказался неудачным, и судьи выписали челябинцам две минуты за задержку игры. Удаление реализовал Михаил Науменков с передач Джоша Ливо и Павла Коледова, сделав счёт равным.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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