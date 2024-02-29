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«Трактор» упустил преимущество в две шайбы, но победил «Салават» в первом матче КГ-2024

В Уфе закончился матч первого раунда Кубка Гагарина, в котором местный «Салават Юлаев» принимал челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

На пятой минуте первого периода Александр Шаров с передач Виктора Антипина и Михаила Котляревского открыл счёт в матче.

На девятой минуте второго периода Альберт Яруллин с передач Никиты Сошникова и Артёма Блажиевского удвоил преимущество гостей. На 18-й минуте периода Данил Башкиров с передач Николя Мелоша и Александра Шарова сократил отставание уфимцев. Менее чем через две минуты Михаил Науменков с передач Джоша Ливо и Павла Коледова сделал счёт 2:2.

На 18-й минуте третьего игрового отрезка Григорий Дронов с передач Максима Шабанова и Владимира Ткачёва принёс гостям победу во встрече.

Второй матч в серии «Салават Юлаев» — «Трактор» состоится на арене уфимского клуба послезавтра, 2 марта (14:30 мск).

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