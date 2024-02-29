Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Трактор» упустил преимущество в две шайбы, но победил «Салават» в первом матче КГ-2024

«Трактор» упустил преимущество в две шайбы, но победил «Салават» в первом матче КГ-2024
Аудио-версия:
Комментарии

В Уфе закончился матч первого раунда Кубка Гагарина, в котором местный «Салават Юлаев» принимал челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
29 февраля 2024, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 3
Трактор
Челябинск
0:1 Шаров (Антипин, Котляревский) – 04:33 (4x5)     0:2 Яруллин (Сошников, Блажиевский) – 28:08 (4x4)     1:2 Башкиров (Мелош, Шаров) – 37:28 (5x5)     2:2 Науменков (Ливо, Коледов) – 39:18 (5x4)     2:3 Дронов (Шабанов, Ткачёв) – 57:23 (5x5)    

На пятой минуте первого периода Александр Шаров с передач Виктора Антипина и Михаила Котляревского открыл счёт в матче.

На девятой минуте второго периода Альберт Яруллин с передач Никиты Сошникова и Артёма Блажиевского удвоил преимущество гостей. На 18-й минуте периода Данил Башкиров с передач Николя Мелоша и Александра Шарова сократил отставание уфимцев. Менее чем через две минуты Михаил Науменков с передач Джоша Ливо и Павла Коледова сделал счёт 2:2.

На 18-й минуте третьего игрового отрезка Григорий Дронов с передач Максима Шабанова и Владимира Ткачёва принёс гостям победу во встрече.

Второй матч в серии «Салават Юлаев» — «Трактор» состоится на арене уфимского клуба послезавтра, 2 марта (14:30 мск).

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Календарь плей-офф КХЛ
Сетка плей-офф КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android