«Трактор» упустил преимущество в две шайбы, но победил «Салават» в первом матче КГ-2024

В Уфе закончился матч первого раунда Кубка Гагарина, в котором местный «Салават Юлаев» принимал челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.
На пятой минуте первого периода Александр Шаров с передач Виктора Антипина и Михаила Котляревского открыл счёт в матче.
На девятой минуте второго периода Альберт Яруллин с передач Никиты Сошникова и Артёма Блажиевского удвоил преимущество гостей. На 18-й минуте периода Данил Башкиров с передач Николя Мелоша и Александра Шарова сократил отставание уфимцев. Менее чем через две минуты Михаил Науменков с передач Джоша Ливо и Павла Коледова сделал счёт 2:2.
На 18-й минуте третьего игрового отрезка Григорий Дронов с передач Максима Шабанова и Владимира Ткачёва принёс гостям победу во встрече.
Второй матч в серии «Салават Юлаев» — «Трактор» состоится на арене уфимского клуба послезавтра, 2 марта (14:30 мск).
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
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