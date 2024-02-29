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Журналист: Тарасенко откажется от опции запрета на обмен ради клуба-контендера

Журналист: Тарасенко откажется от опции запрета на обмен ради клуба-контендера
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Североамериканский журналист Дэвид Паньотта выразил уверенность в том, что российский форвард «Оттавы Сенаторз» Владимир Тарасенко сменит клуб перед дедлайном в НХЛ, который намечен на 8 марта.

«Как и в случае с Адамом Хенриком из «Анахайма», ожидается, что «Оттава» обменяет Владимира Тарасенко перед дедлайном. Согласно источникам, знакомым с ситуацией, Тарасенко открыт для сделки и откажется от опции запрета на обмен ради клуба-контендера», — написал Паньотта в социальных сетях.

В нынешнем регулярном чемпионате на счету 32-летнего Тарасенко 38 (15+23) очков в 55 матчах.

На данный момент «Оттава» занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 53 очка в 57 играх и практически лишилась шансов на плей-офф.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 февраля 2024, среда. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
4 : 1
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Маккэррон (Йози, Смит) – 03:23     2:0 Йози (Нюквист, Новак) – 05:44 (pp)     2:1 Батерсон (Сандерсон, Штюцле) – 18:58 (pp)     3:1 Йози (Нюквист, Макдона) – 38:31     4:1 Нюквист (Форсберг, О'Райлли) – 53:12    
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