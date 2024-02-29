Журналист: Тарасенко откажется от опции запрета на обмен ради клуба-контендера

Североамериканский журналист Дэвид Паньотта выразил уверенность в том, что российский форвард «Оттавы Сенаторз» Владимир Тарасенко сменит клуб перед дедлайном в НХЛ, который намечен на 8 марта.

«Как и в случае с Адамом Хенриком из «Анахайма», ожидается, что «Оттава» обменяет Владимира Тарасенко перед дедлайном. Согласно источникам, знакомым с ситуацией, Тарасенко открыт для сделки и откажется от опции запрета на обмен ради клуба-контендера», — написал Паньотта в социальных сетях.

В нынешнем регулярном чемпионате на счету 32-летнего Тарасенко 38 (15+23) очков в 55 матчах.

На данный момент «Оттава» занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 53 очка в 57 играх и практически лишилась шансов на плей-офф.