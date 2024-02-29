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Победный гол «Трактора» в матче с «Салаватом» за две с половиной минуты до конца игры

Победный гол «Трактора» в матче с «Салаватом» за две с половиной минуты до конца игры
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В Уфе закончился матч первого раунда Кубка Гагарина, в котором местный «Салават Юлаев» принимал челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

Победную шайбу челябинского клуба забросил Григорий Дронов с передач Максима Шабанова и Владимира Ткачёва за две с половиной минуты до конца третьего периода.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Отметим, что для Дронова эта шайба стала дебютной за «Трактор». Напомним, защитник был обменян из магнитогорского «Металлурга» по ходу завершившейся регулярки, где у игрока обороны было шесть результативных передач.

Второй матч в серии «Салават Юлаев» — «Трактор» состоится на арене уфимского клуба послезавтра, 2 марта (14:30 мск).

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