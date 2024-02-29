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Победный гол «Трактора» в матче с «Салаватом» за две с половиной минуты до конца игры

В Уфе закончился матч первого раунда Кубка Гагарина, в котором местный «Салават Юлаев» принимал челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

Победную шайбу челябинского клуба забросил Григорий Дронов с передач Максима Шабанова и Владимира Ткачёва за две с половиной минуты до конца третьего периода.

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Отметим, что для Дронова эта шайба стала дебютной за «Трактор». Напомним, защитник был обменян из магнитогорского «Металлурга» по ходу завершившейся регулярки, где у игрока обороны было шесть результативных передач.

Второй матч в серии «Салават Юлаев» — «Трактор» состоится на арене уфимского клуба послезавтра, 2 марта (14:30 мск).