Журналист The Hockey News раскрыл планы «Торонто» в отношении Самсонова

Журналист The Hockey News Дэвид Альтер сообщил о том, что руководство и тренерский штаб «Торонто Мэйпл Лифс» не планируют в ближайшее время никаких изменений в действующей вратарской линии, которую составляют россиянин Илья Самсонов, американец Джозеф Уолл и канадец Мартин Джонс.
«Шелдон Киф (главный тренер «Торонто. — Прим. «Чемпионата») подтвердил, что план заключается в том, чтобы сохранить всех трёх голкиперов (Уолла, Самсонова и Джонса) в активном ростере», — написал Альтер в социальных сетях.
Напомним, Самсонов неудачно провёл первую половину сезона, из-за чего во время новогодних праздников даже был выставлен на драфт отказов и отправлялся в АХЛ, однако после возвращения в основной состав «кленовых листьев» одержал девять побед в 12 матчах.
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