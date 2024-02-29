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Журналист The Hockey News раскрыл планы «Торонто» в отношении Самсонова

Журналист The Hockey News раскрыл планы «Торонто» в отношении Самсонова
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Журналист The Hockey News Дэвид Альтер сообщил о том, что руководство и тренерский штаб «Торонто Мэйпл Лифс» не планируют в ближайшее время никаких изменений в действующей вратарской линии, которую составляют россиянин Илья Самсонов, американец Джозеф Уолл и канадец Мартин Джонс.

«Шелдон Киф (главный тренер «Торонто. — Прим. «Чемпионата») подтвердил, что план заключается в том, чтобы сохранить всех трёх голкиперов (Уолла, Самсонова и Джонса) в активном ростере», — написал Альтер в социальных сетях.

Напомним, Самсонов неудачно провёл первую половину сезона, из-за чего во время новогодних праздников даже был выставлен на драфт отказов и отправлялся в АХЛ, однако после возвращения в основной состав «кленовых листьев» одержал девять побед в 12 матчах.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 февраля 2024, среда. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 6
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Барбашёв (Амадио, Теодор) – 29:11     0:2 Морелли (Теодор, Ремпал) – 32:20     1:2 Бертуцци (Маккейб, Нюландер) – 37:43     1:3 Карлссон (Маршессо) – 39:09     1:4 Маршессо (Карлссон) – 50:50     2:4 Ривз (Хольмберг) – 54:35     2:5 Маршессо (Пьетранджело) – 58:23     2:6 Руа (Теодор, Макнэбб) – 59:29    
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