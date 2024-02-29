Козлов — о поражении от «Трактора»: опыт. Игроки «Салавата» должны справляться с давлением

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал об уроках из домашнего поражения от «Трактора» (2:3).

«Думаю, мы все вместе включились во втором периоде, помогли ребятам, они хорошо откликнулись. В том году мы не погорели, хорошо играли, просто соперник был удачливее. Тут в концовке должны быть холодная голова, мягкие руки и горячее сердце.

Уроки из поражения? Это опыт. Мы должны уметь справляться с давлением, с ответственностью. Нам нужно помочь ребятам вернуть уверенность, вернуться к игре с контролем шайбы.

«Трактор» сейчас начал играть более агрессивно, двумя-тремя идут в прессинг. А так Челябинск и при прошлом тренере хорошо играл в обороне, старался ошибки минимизировать, выкидывал шайбу из зоны», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.