Гашек рассказал, что ответил ему Беттмэн на письма с требованием забанить россиян в НХЛ

58-летний бывший голкипер Доминик Гашек рассказал, что ответил ему комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн, после того как чех отправлял письма в лигу с требованием запретить играть российским хоккеистам.

«В первый раз он ответил мне коротко, в пяти-шести предложениях, что это основано на законах США и, что НХЛ имеет другое мнение о ситуации. На другое моё большое письмо он не ответил», — приводит слова Гашека Sport.cz.

Напомним, Гашек неоднократно обращался к НХЛ с требованием запретить играть российским хоккеистам, мотивируя это тем, что игроки являются рекламой спецоперации на Украине.

Ранее Доминик Гашек подробно ответил на письмо экс-хоккеистов молодёжной сборной России по хоккею к Международной федерации хоккея на льду с просьбой допустить игроков к матчам на международной арене.