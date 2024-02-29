Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гашек рассказал, что ответил ему Беттмэн на письма с требованием забанить россиян в НХЛ

Гашек рассказал, что ответил ему Беттмэн на письма с требованием забанить россиян в НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

58-летний бывший голкипер Доминик Гашек рассказал, что ответил ему комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн, после того как чех отправлял письма в лигу с требованием запретить играть российским хоккеистам.

«В первый раз он ответил мне коротко, в пяти-шести предложениях, что это основано на законах США и, что НХЛ имеет другое мнение о ситуации. На другое моё большое письмо он не ответил», — приводит слова Гашека Sport.cz.

Напомним, Гашек неоднократно обращался к НХЛ с требованием запретить играть российским хоккеистам, мотивируя это тем, что игроки являются рекламой спецоперации на Украине.

Ранее Доминик Гашек подробно ответил на письмо экс-хоккеистов молодёжной сборной России по хоккею к Международной федерации хоккея на льду с просьбой допустить игроков к матчам на международной арене.

Материалы по теме
Гашек подробно объяснил, почему молодёжь из России не должна играть на международной арене
Эксклюзив
«Я рад». Гашек прокомментировал решение НХЛ не включать Чехию в состав нового турнира
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android