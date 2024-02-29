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НХЛ оштрафовала главных тренеров «Торонто» и «Баффало» на $ 25 тыс.

НХЛ оштрафовала главных тренеров «Торонто» и «Баффало» на $ 25 тыс.
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НХЛ оштрафовала главного тренера «Торонто Мэйпл Лифс» Шелдона Кифа и наставника «Баффало Сэйбрз» Дона Гранато на $ 25 тыс. каждого за «непрофессиональное поведение в отношении официальных лиц».

Оба инцидента произошли во время соответствующих игр «Торонто» с «Вегас Голден Найтс» (2:6) и «Баффало» с «Флоридой Пантерз» (2:3).

Канадский клуб после 58 матчей набрал 74 очка и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Баффало» после 59 матчей имеет в активе 58 очков и находится на 13-й строчке в таблице Востока.

Ранее журналист The Hockey News Дэвид Альтер сообщил, что руководство и тренерский штаб «Торонто Мэйпл Лифс» не планируют в ближайшее время никаких изменений в действующей вратарской линии, которую составляют россиянин Илья Самсонов, американец Джозеф Уолл и канадец Мартин Джонс.

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