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Два очка Эберта помогли «Автомобилисту» одолеть «Ак Барс» в матче плей-офф КХЛ

Два очка Эберта помогли «Автомобилисту» одолеть «Ак Барс» в матче плей-офф КХЛ
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В Казани закончился матч первого раунда Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Ак Барс» принимал «Автомобилист» из Екатеринбурга. Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
29 февраля 2024, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Широков (Мэйсек, Эберт) – 12:29 (5x4)     0:2 Эберт (Трямкин, Валк) – 16:17 (5x5)     1:2 Шипачёв (Сафонов, А. Радулов) – 49:51 (5x4)    

На 13-й минуте первого игрового отрезка Сергей Широков с передач Брукса Мэйсека и Ника Эберта открыл счёт в матче. Спустя четыре минуты Ник Эберт с передач Никиты Трямкина и Кёртиса Валка удвоил преимущество гостей.

Вторая двадцатиминутка обошлась без заброшенных шайб.

В середине третьего периода Вадим Шипачёв с передачи Александра Радулова одну шайбу казанского клуба отыграл.

Голкипер «Автомобилиста» Евгений Аликин отразил 30 бросков по своим воротам.

Следующий матч серии «Ак Барс» — «Автомобилист» состоится в Казани послезавтра, 2 марта. Встреча начнётся в 17:00 мск.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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