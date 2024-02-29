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Два очка Эберта помогли «Автомобилисту» одолеть «Ак Барс» в матче плей-офф КХЛ

В Казани закончился матч первого раунда Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Ак Барс» принимал «Автомобилист» из Екатеринбурга. Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

На 13-й минуте первого игрового отрезка Сергей Широков с передач Брукса Мэйсека и Ника Эберта открыл счёт в матче. Спустя четыре минуты Ник Эберт с передач Никиты Трямкина и Кёртиса Валка удвоил преимущество гостей.

Вторая двадцатиминутка обошлась без заброшенных шайб.

В середине третьего периода Вадим Шипачёв с передачи Александра Радулова одну шайбу казанского клуба отыграл.

Голкипер «Автомобилиста» Евгений Аликин отразил 30 бросков по своим воротам.

Следующий матч серии «Ак Барс» — «Автомобилист» состоится в Казани послезавтра, 2 марта. Встреча начнётся в 17:00 мск.

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