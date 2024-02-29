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«Спартак» едва не упустил преимущество в три шайбы, но победил «Северсталь» на старте КГ

«Спартак» едва не упустил преимущество в три шайбы, но победил «Северсталь» на старте КГ
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В Москве закончился матч первого раунда Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Спартак» принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
29 февраля 2024, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 2
Северсталь
Череповец
1:0 Порядин (Голдобин, Морозов) – 06:16 (5x5)     2:0 Савиков (Голдобин) – 08:46 (5x4)     3:0 Чайковски (Порядин) – 16:13 (5x5)     3:1 Пилипенко (Ильин, Аймурзин) – 16:46 (5x5)     3:2 Аймурзин (Ильин, Буренов) – 48:23 (5x5)    

На седьмой минуте стартового отрезка Павел Порядин с передач Николая Голдобина и Ивана Морозова открыл счёт в матче. Спустя две с половиной минуты Егор Савиков с передачи Николая Голдобина удвоил преимущество красно-белых. На 17-й минуте первого периода Михал Чайковски с передачи Павла Порядина сделал счёт 3:0.

Через 33 секунды Кирилл Пилипенко с передач Михаила Ильина и Данила Аймурзина размочил счёт во встрече.
На девятой минуте третьей двадцатиминутки Данил Аймурзин с передач Михаила Ильина и Николая Буренова сократил отставание «Северстали» до минимума.

Следующий матч серии «Спартак» — «Северсталь» состоится в Москве послезавтра, 2 марта (17:00 мск).

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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