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«Спартак» едва не упустил преимущество в три шайбы, но победил «Северсталь» на старте КГ

В Москве закончился матч первого раунда Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Спартак» принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

На седьмой минуте стартового отрезка Павел Порядин с передач Николая Голдобина и Ивана Морозова открыл счёт в матче. Спустя две с половиной минуты Егор Савиков с передачи Николая Голдобина удвоил преимущество красно-белых. На 17-й минуте первого периода Михал Чайковски с передачи Павла Порядина сделал счёт 3:0.

Через 33 секунды Кирилл Пилипенко с передач Михаила Ильина и Данила Аймурзина размочил счёт во встрече.

На девятой минуте третьей двадцатиминутки Данил Аймурзин с передач Михаила Ильина и Николая Буренова сократил отставание «Северстали» до минимума.

Следующий матч серии «Спартак» — «Северсталь» состоится в Москве послезавтра, 2 марта (17:00 мск).

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