«Считаете, мы непрофессионально работаем?» Никитин — на вопрос об Андрее Сергееве

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин после крупного поражения от ЦСКА (0:4) прокомментировал игру защитника клуба Андрея Сергеева в большинстве.

«Смысл нахождения Сергеева в большинстве? Зададим вопрос тренеру по большинству. Считаете, что мы непрофессионально работаем? Наверное, он отвлекал игроков соперника. Так ответим. Кого ищем в звено к Андронову и Аверину? В плей-офф должно быть не звено, не пара, а команда. Когда команда играть будет, там любой заиграет. Формируем состав, а не ищем. Выбор небольшой, но, с другой стороны, тогда и думать не нужно», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, следующий матч серии «Локомотив» — ЦСКА состоится в Ярославле послезавтра, 2 марта. Начало игры — в 17:00 мск. Московские армейцы являются действующими обладателями Кубка Гагарина.