Порядин: в игре с «Северсталью» хоккеисты «Спартака» немного перегорели

Нападающий «Спартака» Павел Порядин прокомментировал первый матч серии Кубка Гагарина — 2024 с «Северсталью» (3:2). Московский клуб вел во встрече со счётом 3:0.

«Мы отлично начали матч, реализовали свои моменты, играли плотнее. Потом, возможно, немного перегорели. Приходилось ещё включаться, на полшага чуть-чуть не успевали. Но мы выстояли, Дима (Николаев) здорово сыграл. Что касается нашего преимущества по силовым приёмам, то в хоккее нельзя прокатываться. Может, есть нужные силовые и ненужные, когда хит по факту ничего не меняет, а силы ты потеряешь. Возможно, „Северсталь“ подходит к этому иначе. Но мы можем играть в силовой хоккей. Надеюсь, силы на этот компонент у нас останутся», — цитирует Порядина «РИА Новости Спорт».

Следующий матч серии «Спартак» — «Северсталь» состоится в Москве послезавтра, 2 марта (17:00 мск). Сезонная серия в прошедшем регулярном чемпионате КХЛ осталась за «Спартаком» со счётом 3-1.