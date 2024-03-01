Гол Якова Тренина помог «Нэшвиллу» разгромить «Миннесоту»

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Сегодня, 1 марта, «Миннесота Уайлд» проиграла в гостях «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Бриджстоун-Арене» завершилась со счётом 1:5 (1:2, 0:1, 0:2).

В составе «Нэшвилла» заброшенными шайбами отметились Коул Смит, Филип Форсберг, Роман Йози, Райан О’Райлли и Райан Макдона, а также российский нападающий Яков Тренин.

За «Миннесоту» единственный гол забил Коннор Дьюар. Россиянин Кирилл Капризов принимал участие в матче, но результативными действиями не отметился.

После 61 матча «Нэшвилл» занимает седьмое место в Западной конференции с 70 очками. «Миннесота» расположилась на 11-ой строчке, набрав 62 очка в 60 играх.

Следующий матч «Нэшвилл» проведёт с «Колорадо Эвеланш», а «Миннесота» сыграет с «Сент-Луис Блюз».