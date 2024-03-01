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Гол Якова Тренина помог «Нэшвиллу» разгромить «Миннесоту»

Гол Якова Тренина помог «Нэшвиллу» разгромить «Миннесоту»
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Сегодня, 1 марта, «Миннесота Уайлд» проиграла в гостях «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Бриджстоун-Арене» завершилась со счётом 1:5 (1:2, 0:1, 0:2).

НХЛ - регулярный чемпионат
01 марта 2024, пятница. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
6 : 1
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Дьюар (Дьюхейм, Хартман) – 09:51     1:1 Тренин (Йози) – 10:40     2:1 Смит – 10:48     3:1 Форсберг (Йози, Нюквист) – 37:55 (pp)     4:1 Йози (Сиссонс, Гласс) – 41:32     5:1 О'Райлли (Нюквист, Каррье) – 48:03     6:1 Макдона (Евангелиста, Сиссонс) – 53:57    

В составе «Нэшвилла» заброшенными шайбами отметились Коул Смит, Филип Форсберг, Роман Йози, Райан О’Райлли и Райан Макдона, а также российский нападающий Яков Тренин.

За «Миннесоту» единственный гол забил Коннор Дьюар. Россиянин Кирилл Капризов принимал участие в матче, но результативными действиями не отметился.

После 61 матча «Нэшвилл» занимает седьмое место в Западной конференции с 70 очками. «Миннесота» расположилась на 11-ой строчке, набрав 62 очка в 60 играх.

Следующий матч «Нэшвилл» проведёт с «Колорадо Эвеланш», а «Миннесота» сыграет с «Сент-Луис Блюз».

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