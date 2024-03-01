«Даллас» одержал победу над «Виннипегом», у Владислава Наместникова гол
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Сегодня, 1 марта, «Даллас Старз» на своей площадке обыграл «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Американ Эйрлайнс-центр» завершилась со счётом 3:1 (3:0, 0:1, 0:0).
НХЛ - регулярный чемпионат
01 марта 2024, пятница. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 1
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Робертсон (Павелски) – 06:52 2:0 Павелски (Хаканпяя, Хинц) – 16:41 3:0 Стэнковен (Джонстон, Бенн) – 18:17 3:1 Наместников (Элерс, Пионк) – 33:24 (pp) 4:1 Хинц – 58:50
В составе «Далласа» заброшенными шайбами отметились Джейсон Робертсон, Джо Павелски, Логан Стэнковен и Роопе Хинц.
За «Виннипег» единственный гол забил российский нападающий Владислав Наместников.
После 62 матчей «Даллас» занимает второе место в Западной конференции с 81 очком. «Виннипег» расположился на третьей строчке, набрав 79 очков в 58 играх.
Следующий матч «Даллас» проведёт с «Сан-Хосе Шаркс», а «Виннипег» сыграет с «Каролина Харрикейнз»
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