Натан Маккиннон вошёл в топ-3 ассистентов в истории франшизы «Колорадо»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Колорадо Эвеланш». Матч завершился со счётом 5:0 в пользу «лавин».

В составе победителей 2 (1+1) очками отметился Натан Маккиннон. Сделанная результативная передача стала для одного из лучших бомбардиров текущего регулярного чемпионата НХЛ 539-й за карьеру в клубе и лиге.

Благодаря этому канадский форвард вошёл в топ-3 ассистентов в истории франшизы «Колорадо», превзойдя показатель шведского форварда Петера Форсберга (538).

Рекордом франшизы (с учётом выступлений «Квебек Нордикс») по результативным передачам владеет великий канадец Джо Сакик (1016), а на втором месте располагается Петер Штястны (668).