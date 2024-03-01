«Колорадо» разгромил «Чикаго», Маккиннон достиг отметки в 100 очков в сезоне НХЛ

Сегодня, 1 марта, «Колорадо Эвеланш» обыграл в гостях «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Юнайтед-центр» завершилась со счётом 5:0 (1:0, 3:0, 1:0).
В составе «Колорадо» заброшенными шайбами отметились Зак Паризе, Росс Колтон, Райан Джохансен, Девон Тэйвз и Натан Маккиннон.
Также Маккиннон отметился голевой передачей и по итогу матча набрал 100 очков (36 голов и 64 передачи) в нынешнем сезоне-2023/2024.
После 61 матча «Колорадо» занимает четвёртое место в Западной конференции с 79 очками. «Чикаго» занимает последнее, 16-е место, набрав 35 очков в 60 играх.
Следующий матч «Колорадо» проведёт с «Нэшвилл Предаторз», а «Чикаго» сыграет с «Коламбус Блю Джекетс».
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
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