Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Колорадо» разгромил «Чикаго», Маккиннон достиг отметки в 100 очков в сезоне НХЛ

Сегодня, 1 марта, «Колорадо Эвеланш» обыграл в гостях «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Юнайтед-центр» завершилась со счётом 5:0 (1:0, 3:0, 1:0).

В составе «Колорадо» заброшенными шайбами отметились Зак Паризе, Росс Колтон, Райан Джохансен, Девон Тэйвз и Натан Маккиннон.

Также Маккиннон отметился голевой передачей и по итогу матча набрал 100 очков (36 голов и 64 передачи) в нынешнем сезоне-2023/2024.

После 61 матча «Колорадо» занимает четвёртое место в Западной конференции с 79 очками. «Чикаго» занимает последнее, 16-е место, набрав 35 очков в 60 играх.

Следующий матч «Колорадо» проведёт с «Нэшвилл Предаторз», а «Чикаго» сыграет с «Коламбус Блю Джекетс».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.