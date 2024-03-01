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«Колорадо» разгромил «Чикаго», Маккиннон достиг отметки в 100 очков в сезоне НХЛ

«Колорадо» разгромил «Чикаго», Маккиннон достиг отметки в 100 очков в сезоне НХЛ
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Сегодня, 1 марта, «Колорадо Эвеланш» обыграл в гостях «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Юнайтед-центр» завершилась со счётом 5:0 (1:0, 3:0, 1:0).

НХЛ - регулярный чемпионат
01 марта 2024, пятница. 05:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
0 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Паризе (Джонсон) – 17:58     0:2 Колтон (Паризе, Маккиннон) – 26:56 (pp)     0:3 Паризе (Джохансен, Друен) – 27:38     0:4 Тэйвз (Рантанен, Макар) – 39:58     0:5 Маккиннон (Макар) – 57:32    

В составе «Колорадо» заброшенными шайбами отметились Зак Паризе, Росс Колтон, Райан Джохансен, Девон Тэйвз и Натан Маккиннон.

Также Маккиннон отметился голевой передачей и по итогу матча набрал 100 очков (36 голов и 64 передачи) в нынешнем сезоне-2023/2024.

После 61 матча «Колорадо» занимает четвёртое место в Западной конференции с 79 очками. «Чикаго» занимает последнее, 16-е место, набрав 35 очков в 60 играх.

Следующий матч «Колорадо» проведёт с «Нэшвилл Предаторз», а «Чикаго» сыграет с «Коламбус Блю Джекетс».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

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