Сегодня, 1 марта, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 12 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.
Все результаты игрового дня НХЛ 1 марта:
«Бостон Брюинз» – «Вегас Голден Найтс» – 5:4;
«Коламбус Блю Джекетс» – «Каролина Харрикейнз» – 2:4;
«Детройт Ред Уингз» – «Нью-Йорк Айлендерс» – 3:5;
«Флорида Пантерз» – «Монреаль Канадиенс» – 4:3 Б;
«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Баффало Сэйбрз» – 2:3 ОТ;
«Торонто Мэйпл Лифс» – «Аризона Койотс» – 4:2;
«Даллас Старз» – «Виннипег Джетс» – 4:1;
«Нэшвилл Предаторз» – «Миннесота Уайлд» – 6:1;
«Чикаго Блэкхоукс» – «Колорадо Эвеланш» – 0:5;
«Сиэтл Кракен» – «Питтсбург Пингвинз» – 2:0;
«Ванкувер Кэнакс» – «Лос-Анджелес Кингз» – 1:5;
«Сан-Хосе Шаркс» – «Анахайм Дакс» – 3:4 (идёт третий период).
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