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Все результаты игрового дня НХЛ 1 марта

Все результаты игрового дня НХЛ 1 марта
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Сегодня, 1 марта, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 12 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

Все результаты игрового дня НХЛ 1 марта:

«Бостон Брюинз» – «Вегас Голден Найтс» – 5:4;
«Коламбус Блю Джекетс» – «Каролина Харрикейнз» – 2:4;
«Детройт Ред Уингз» – «Нью-Йорк Айлендерс» – 3:5;
«Флорида Пантерз» – «Монреаль Канадиенс» – 4:3 Б;
«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Баффало Сэйбрз» – 2:3 ОТ;
«Торонто Мэйпл Лифс» – «Аризона Койотс» – 4:2;
«Даллас Старз» – «Виннипег Джетс» – 4:1;
«Нэшвилл Предаторз» – «Миннесота Уайлд» – 6:1;
«Чикаго Блэкхоукс» – «Колорадо Эвеланш» – 0:5;
«Сиэтл Кракен» – «Питтсбург Пингвинз» – 2:0;
«Ванкувер Кэнакс» – «Лос-Анджелес Кингз» – 1:5;
«Сан-Хосе Шаркс» – «Анахайм Дакс» – 3:4 (идёт третий период).

НХЛ - регулярный чемпионат
01 марта 2024, пятница. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
5 : 4
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Гики (Фредерик) – 14:34     2:0 Боквист (Лауко, Шаттенкирк) – 15:04     3:0 Гики (Пастрняк, Хайнен) – 16:54     3:1 Коттер (Руа, Теодор) – 21:48     3:2 Пьетранджело (Маршессо, Бриссон) – 26:57     4:2 Гики (Пастрняк, Грызлик) – 36:32     4:3 Амадио (Стивенсон, Макнэбб) – 37:46     4:4 Стивенсон (Уайтклауд) – 45:01 (sh)     5:4 Лорей (Шаттенкирк, Койл) – 55:23 (pp)    
НХЛ - регулярный чемпионат
01 марта 2024, пятница. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
2 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Терявяйнен – 20:53     0:2 Ахо (Шей, Песке) – 28:19     1:2 Силлинджер (Веренски, Нюландер) – 29:56     1:3 Шей (Котканиеми, Бёрнс) – 36:30     2:3 Нюландер (Рослович, Дженнер) – 48:41 (pp)     2:4 Джарвис (Мартинук, Песке) – 59:45    
НХЛ - регулярный чемпионат
01 марта 2024, пятница. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 5
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Нельсон – 12:11     0:2 Сизикас (Пелеч, Добсон) – 16:18     1:2 Мяяття (Перрон, Велено) – 25:04     2:2 Кейн (Ларкин) – 40:10     2:3 Нельсон (Палмьери, Барзал) – 45:04 (pp)     3:3 Мяяття (Гостисбер, Спронг) – 50:49     3:4 Барзал – 53:58     3:5 Энгвалль (Хольмстрём, Сизикас) – 59:24    
НХЛ - регулярный чемпионат
01 марта 2024, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 3
Б
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Барков (Райнхарт, Вераге) – 07:01     1:1 Судзуки (Джекай, Савар) – 08:24     2:1 Райнхарт (Ткачук, Барков) – 34:08 (pp)     2:2 Слафковски (Судзуки) – 39:59     2:3 Ньюхук (Кофилд, Судзуки) – 43:27 (pp)     3:3 Райнхарт (Барков) – 53:05 (sh)     4:3 Лунделль – 65:00    
НХЛ - регулярный чемпионат
01 марта 2024, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 3
ОТ
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 08:12 (pp)     1:1 Так – 10:59     2:1 Чаффи (Чернак, Чирелли) – 37:18     2:2 Томпсон (Далин) – 51:33 (pp)     2:3 Далин (Миттельштадт, Гринвей) – 61:42 (pp)    
НХЛ - регулярный чемпионат
01 марта 2024, пятница. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 2
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Нис (Марнер) – 13:04     2:0 Бертуцци (Лагессон, Нюландер) – 21:05     3:0 Мэттьюс (Нюландер, Нис) – 33:12     3:1 Керфут – 34:39 (sh)     3:2 Кули (Маччелли, Вялимяки) – 49:52     4:2 Нюландер (Кемпф) – 59:00    
НХЛ - регулярный чемпионат
01 марта 2024, пятница. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 1
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Робертсон (Павелски) – 06:52     2:0 Павелски (Хаканпяя, Хинц) – 16:41     3:0 Стэнковен (Джонстон, Бенн) – 18:17     3:1 Наместников (Элерс, Пионк) – 33:24 (pp)     4:1 Хинц – 58:50    
НХЛ - регулярный чемпионат
01 марта 2024, пятница. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
6 : 1
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Дьюар (Дьюхейм, Хартман) – 09:51     1:1 Тренин (Йози) – 10:40     2:1 Смит – 10:48     3:1 Форсберг (Йози, Нюквист) – 37:55 (pp)     4:1 Йози (Сиссонс, Гласс) – 41:32     5:1 О'Райлли (Нюквист, Каррье) – 48:03     6:1 Макдона (Евангелиста, Сиссонс) – 53:57    
НХЛ - регулярный чемпионат
01 марта 2024, пятница. 05:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
0 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Паризе (Джонсон) – 17:58     0:2 Колтон (Паризе, Маккиннон) – 26:56 (pp)     0:3 Паризе (Джохансен, Друен) – 27:38     0:4 Тэйвз (Рантанен, Макар) – 39:58     0:5 Маккиннон (Макар) – 57:32    
НХЛ - регулярный чемпионат
01 марта 2024, пятница. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
2 : 0
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Бьёркстранд (Веннберг, Борген) – 12:25     2:0 Веннберг (Ямамото, Толванен) – 55:02 (pp)    
НХЛ - регулярный чемпионат
01 марта 2024, пятница. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
1 : 5
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Даути (Фиала, Мур) – 13:19     0:2 Копитар (Байфилд, Даути) – 25:14     1:2 Бёзер (Миллер, Зутер) – 42:55 (pp)     1:3 Фиала (Копитар, Даути) – 44:27 (pp)     1:4 Кларк (Байфилд, Льюис) – 52:31     1:5 Мур (Фиала) – 55:38    
НХЛ - регулярный чемпионат
01 марта 2024, пятница. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
3-й период
4 : 5
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Дюклер (Зеттерлунд, Охотюк) – 02:47     1:1 Карлссон (Киллорн, Хенрик) – 03:07     1:2 Лисон (Минтюков, Гудас) – 04:37 (sh)     1:3 Киллорн (Хенрик, Линдстрём) – 25:18     2:3 Хоффман (Зеттерлунд, Гранлунд) – 30:26 (pp)     3:3 Эклунд (Дюклер, Гранлунд) – 35:40 (pp)     3:4 Ватрано (ЛаКомбе, Строум) – 37:35 (pp)     3:5 Хенрик (ЛаКомбе, Строум) – 38:41 (pp)     4:5 Дюклер (Зеттерлунд, Охотюк) – 49:30 (pp)    
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