Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Торпедо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Это её главный бич». Трёхкратный чемпион мира назвал основную проблему «Торпедо»

«Это её главный бич». Трёхкратный чемпион мира назвал основную проблему «Торпедо»
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко оценил выступления нижегородского «Торпедо» в 2024 календарном году, высказавшись о шансах подопечных Игоря Ларионова в противостоянии с санкт-петербургским СКА в первом раунде Кубка Гагарина – 2024.

«Торпедо» после нового года? Мягко говоря, не играет в хоккей (улыбается). Что произошло с Нижним Новгородом? Мне сложно говорить. Думаю, что всё же уход Андрея Леонидовича Козырева сказался на игре — и особенно на игре в обороне. Это моё мнение. То, что Игорь Николаевич [Ларионов] делает с нападающими, — это радует. Но игра в обороне… Даже берём один из последних матчей. Ведя со «Спартаком» со счётом 3:0, проигрывают. Я понимаю, да, атакующий хоккей. Но главное — всё равно результат. Результат останется. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы «Торпедо» справилось с проблемой, это её главный бич. По крайней мере, я считаю, что поправить игру в обороне — и у ребят будет шанс со СКА. А так, очень тяжело им будет», — сказал Терещенко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, первая встреча между СКА и «Торпедо» состоится сегодня, 1 марта. Начало – в 19:30 мск.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
01 марта 2024, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь Кубка Гагарина - 2024.
Полную версию интервью с Алексеем Терещенко читайте на «Чемпионате».
«У «Торпедо» шансов нет. Там нездоровая ситуация». Интервью о сезоне КХЛ с чемпионом мира
Эксклюзив
«У «Торпедо» шансов нет. Там нездоровая ситуация». Интервью о сезоне КХЛ с чемпионом мира
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android