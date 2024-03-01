«Это её главный бич». Трёхкратный чемпион мира назвал основную проблему «Торпедо»

Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко оценил выступления нижегородского «Торпедо» в 2024 календарном году, высказавшись о шансах подопечных Игоря Ларионова в противостоянии с санкт-петербургским СКА в первом раунде Кубка Гагарина – 2024.

«Торпедо» после нового года? Мягко говоря, не играет в хоккей (улыбается). Что произошло с Нижним Новгородом? Мне сложно говорить. Думаю, что всё же уход Андрея Леонидовича Козырева сказался на игре — и особенно на игре в обороне. Это моё мнение. То, что Игорь Николаевич [Ларионов] делает с нападающими, — это радует. Но игра в обороне… Даже берём один из последних матчей. Ведя со «Спартаком» со счётом 3:0, проигрывают. Я понимаю, да, атакующий хоккей. Но главное — всё равно результат. Результат останется. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы «Торпедо» справилось с проблемой, это её главный бич. По крайней мере, я считаю, что поправить игру в обороне — и у ребят будет шанс со СКА. А так, очень тяжело им будет», — сказал Терещенко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, первая встреча между СКА и «Торпедо» состоится сегодня, 1 марта. Начало – в 19:30 мск.