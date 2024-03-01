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Чемпион мира — о Юрове: дай бог, чтобы мы получили звезду, которая будет покорять НХЛ!

Чемпион мира — о Юрове: дай бог, чтобы мы получили звезду, которая будет покорять НХЛ!
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Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко оценил выступления 20-летнего российского нападающего магнитогорского «Металлурга» Данилы Юрова в завершившемся регулярном чемпионате КХЛ сезона-2023/2024.

«Что думаю о, пожалуй, главном таланте «Металлурга» — Даниле Юрове? Честно вам скажу, я не так много видел матчей Магнитогорска и саму игру Данилы. Но надеюсь, что у парня большое будущее. По тому, что я видел, это так. Но всё зависит от него самого и от тренеров, которые с ним работают. Насколько он сам будет прогрессировать и насколько ему будут давать эти знания, чтобы он рос. Работа над собой и тренеров с ним — это очень важно. Поэтому дай бог, чтобы всё было хорошо и мы получили звезду, которая поедет покорять НХЛ и будет покорять НХЛ!» — сказал Терещенко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, в нынешнем сезоне Юров принял участие в 62 матчах за «Металлург», в которых отметился 49 (21+28) результативными действиями при показателе полезности «+38».

Полное интервью с Алексеем Терещенко уже доступно на «Чемпионате».
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