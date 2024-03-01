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Джесси Блэкер объяснил, за счёт чего «Автомобилисту» удалось победить «Ак Барс»

Джесси Блэкер объяснил, за счёт чего «Автомобилисту» удалось победить «Ак Барс»
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32-летний канадский защитник «Автомобилиста» Джесси Блэкер, имеющий гражданство Казахстана, прокомментировал победу в первой выездной встрече серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024 над казанским «Ак Барсом» (2:1, 1-0).

«Знали, что они попытаются нас задавить с самого начала. Также были готовы и понимали, что будет длинная, жёсткая серия. Чтобы победить такую команду, надо доставать всё из себя и играть отчаянно в каждом матче.

Сделали хороший задел на старте, забросив сразу две шайбы со стандартов. Далее было много правильных вещей и самопожертвования через блокированные броски. Так что мы здорово отработали как команда», — приводит слова Блэкера Metaratings.

Напомним, в регулярном чемпионате Блэкер принял участие в 50 матчах за «Автомобилист», в которых записал на свой счёт 14 (4+10) результативных действий при показателе полезности «-1».

Календарь Кубка Гагарина - 2024.
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