Алексей Терещенко оценил шансы «Амура» в серии с «Металлургом»

Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко выразил мнение о предстоящем противостоянии первого раунда Кубка Гагарина – 2024 между магнитогорским «Металлургом» и хабаровским «Амуром».

«Амур» уже прыгнул выше головы, выдав семиматчевую серию побед, чего ожидать от хабаровчан? Честно, подбор игроков — шикарный. Вопрос с перелётами — ребята всю регулярку летали, весь год. Так что прилетать в Хабаровск «Магнитке» достаточно тяжело будет. Там много молодых ребят, которые не играли в топ-клубе. Ставится высокая задача — чемпионство. В принципе, те матёрые бойцы, которые есть в «Амуре», готовы играть. Но последние матчи хабаровчан («Амур» проиграл три последних встречи регулярного чемпионата. — Прим. «Чемпионата») дают пищу для размышлений, что что-то не так», — сказал Терещенко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, первая игра серии «Металлург» — «Амур» состоится уже сегодня, 1 марта. Начало – в 17:00 мск.