Иван Телегин рассказал, что отличает Боба Хартли от других тренеров

32-летний российский нападающий «Авангарда» Иван Телегин поделился мнением о канадском экс-наставнике омского клуба Бобе Хартли, сравнив его с Игорем Никитиным и Дмитрием Квартальновым, под руководством которых он выступал в ЦСКА.

«Берём Никитина. Да, он плюс-минус похож опять же на Хартли. Но Хартли более досконально это всё делал. Дотошно. Он на тренировке останавливал. Вот ты вот, не знаю, сантиметр не доехал, клюшку не туда, вот опять же в сантиметре положил, он остановит и будет показывать, показывать, показывать, пока ты не поймёшь.

Как я к этому относился? Спокойно. Я пришёл из системной команды. Я готов был работать и снова учиться чему-то новому. Да, было тяжело. Единственное, видео постоянно смотреть.

В ЦСКА у нас было по-другому. Мы приходили, даже была плохая игра, все забыли, определённые моменты посмотрели, там, минут на 10. Потому что я считаю, больше 10−15 минут мозг уже усваивать ничего не будет нормально. Ты будешь сидеть 30−40 минут, ты уже забудешь, что у тебя было в начале и в середине. И ты упадёшь на игру вот с такой большой головой. Когда Квартальнов был, у нас Никитин всем управлял. В плане тактики он говорил, что делать. Всё, мы никогда не смотрели подолгу видео. Что делал Квартальнов? Он был главным, он был мотиватором команды», — сказал Телегин в программе «Полный контакт» на YouTube.

Напомним, Хартли возглавлял «Авангард» с 2018 по 2022 год. Под его руководством команда стала обладателем Кубка Гагарина – 2021.