Олимпийский чемпион Телегин заявил, что у «Авангарда» лучшие болельщики в России

Российский нападающий «Авангарда» Иван Телегин высоко оценил поддержку команды от омских болельщиков, назвав их лучшими в стране.

«А если в плане болельщиков брать, я считаю, тут самые лучшие болельщики в стране. Как они болеют. И до последнего они всегда будут сидеть, поддерживать команду, они не будут уходить со стадиона», — сказал Телегин в программе «Полный контакт» на YouTube.

Отметим, что «Авангард» вошёл в тройку лидеров регулярного сезона КХЛ по средней посещаемости матчей. В среднем игры в Омске посещали 11,7 тыс. болельщиков. Больше – лишь у минского «Динамо» (12 тыс.) и санкт-петербургского СКА (13,5 тыс.). По количеству аншлагов «Авангард» (26) уступил лишь челябинскому «Трактору» (30).